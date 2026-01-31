CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko deplasmanda Karşıyaka'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Fenerbahçe Beko deplasmanda Karşıyaka'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Karşıyaka'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler bu müsabakadan 91-55'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:22
Fenerbahçe Beko deplasmanda Karşıyaka'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Karşıyaka ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 91-55'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner

Karşıyaka: Charles Manning 10, Stefan Moody 5, Samet Geyik 4, Michal Sokolowski 9, Justin Alston 2, Cameron Young 7, Mert Celep, Christian Bishop 11, Serkan Menteşe, Yalın Yıldız 2, Ege Özçelik 3, Egemen Yapıcı 2

Başantrenör: Candost Volkan

Fenerbahçe: Mikael Olli Axel Jantun 9, Talen Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Khem Birch 4, Scottie Wilbekin, Brandon Boston Jr. 24, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim 6, Nando De Colo 2, Wade Baldwin, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 19-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-26 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 73-40 (Fenerbahçe lehine)

