Brighton-Everton maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

The American Express'teki Brighton-Everton mücadelesi, Premier Lig'in taktiksel olarak en merak edilen randevularından biri olmaya aday. Ev sahibi Brighton'da Fabian Hürzeler, özellikle sol bek mevkisinde sergilediği performansla dikkat çeken temsilcimiz Ferdi Kadıoğlu ve orta sahanın tecrübeli ismi Pascal Gross liderliğinde topa sahip olma oyununu sürdürmeyi planlıyor. Konuk ekip Everton cephesinde ise teknik direktör David Moyes, Jack Grealish ve Carlos Alcaraz gibi önemli eksikliklere rağmen, savunmanın bel kemiği James Tarkowski ve hücumda Dwight McNeil'ın etkili ortalarına güveniyor. İşte Brighton-Everton maçının yayın bilgileri...

Brighton-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton-Everton maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. The American Express'teki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Brighton-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Brighton-Everton mücaelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brighton-Everton MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Kadıoğlu, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Armstrong, McNeil; Barry