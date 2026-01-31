CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton-Everton maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Brighton-Everton maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Premier Lig’in 24. haftasında Brighton, kendi sahasında Everton’ı konuk ediyor. Topladığı 30 puanla 12. sırada yer alan ve bu sezon ligde en çok berabere kalan takımlardan biri olan Brighton, taraftarı önünde 3 puanı alarak ligin ilk 10 sırasına girmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, 33 puanla 10. sırada bulunan ve deplasmanda son 3 maçtır kalesini gole kapatmayı başaran Everton ise, bu savunma disiplinini koruyarak zorlu güney deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. işte Brighton-Everton maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:08
Brighton-Everton maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Brighton-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

The American Express'teki Brighton-Everton mücadelesi, Premier Lig'in taktiksel olarak en merak edilen randevularından biri olmaya aday. Ev sahibi Brighton'da Fabian Hürzeler, özellikle sol bek mevkisinde sergilediği performansla dikkat çeken temsilcimiz Ferdi Kadıoğlu ve orta sahanın tecrübeli ismi Pascal Gross liderliğinde topa sahip olma oyununu sürdürmeyi planlıyor. Konuk ekip Everton cephesinde ise teknik direktör David Moyes, Jack Grealish ve Carlos Alcaraz gibi önemli eksikliklere rağmen, savunmanın bel kemiği James Tarkowski ve hücumda Dwight McNeil'ın etkili ortalarına güveniyor. İşte Brighton-Everton maçının yayın bilgileri...

Brighton-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton-Everton maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. The American Express'teki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Brighton-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Brighton-Everton mücaelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brighton-Everton MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Kadıoğlu, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Armstrong, McNeil; Barry

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
Kartal çıkış arıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! 17:44
Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! 17:13
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 17:01
Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! 16:35
Benzama Beşiktaş iddiası Benzama Beşiktaş iddiası 16:31
Eyüpspor’dan kritik galibiyet! Eyüpspor’dan kritik galibiyet! 16:26
Daha Eski
Leipzig- Mainz maçı detayları! Leipzig- Mainz maçı detayları! 16:23
31 Ocak İstanbul su kesintisi 31 Ocak İstanbul su kesintisi 16:17
Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:13
Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! 15:57
Iğdır’da gol sesi çıkmadı! Iğdır’da gol sesi çıkmadı! 15:52
Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! 15:50