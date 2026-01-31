CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı canlı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Bundesliga’nın 20. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen’i konuk ediyor. Topladığı 27 puanla 8. sırada yer alan ve son 5 maçında galibiyet alamayarak taraftarını üzen Frankfurt, bu zorlu maçı kazanarak Avrupa potasıyla arasındaki farkı kapatmak istiyor. Diğer tarafta, 32 puanla 6. sırada bulunan ve hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’i 3-0 yenerek gövde gösterisi yapan Bayer Leverkusen ise, deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefliyor. İşte Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçının detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:01
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Deutsche Bank Park'taki Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen mücadelesi, Bundesliga'nın en kaliteli iki kadrosunu karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Eintracht Frankfurt cephesinde sakatlık krizi teknik heyetin elini bir hayli zorlaştırıyor. Frankfurt'un kalesini koruyan genç Kaua Santos ve savunmadaki lideri Robin Koch için, ligin en etkili hücum hatlarından birine sahip olan Leverkusen'i durdurmak zorlu bir sınav olacak. Konuk ekip Bayer Leverkusen tarafında ise işler yolunda; kalede Mark Flekken'in yokluğunda eldivenleri teslim alan Janis Blaswich güven veriyor. Özellikle Alejandro Grimaldo'nun bu sezonki 5 gol ve 10 asistlik müthiş performansı, Frankfurt savunması için en büyük tehdit olarak dikkat çekiyor. İşte Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçının detayları...

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Deutsche Bank Park'taki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen mücaelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Chaibi; Kalimuendo

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Belocian; Vazquez, Maza, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Tillman; Schick

