Hamburg-Bayern Münih maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hamburger SV ile karşılaşıyor. Topladığı 50 puanla, en yakın takipçisi Dortmund’un 8 puan önünde zirvede rakipsiz ilerleyen Vincent Kompany’nin öğrencileri, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Diğer tarafta, 18 puanla 14. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark bulunan Hamburg ise, taraftarı önünde ligin en güçlü takımına karşı puan kopararak büyük bir sürprize imza atmayı hedefliyor. İşte Hamburg-Bayern Münih maçının canlı yayın bilgileri...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:13
Hamburg-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volksparkstadion'daki Hamburg-Bayern Münih mücadelesi, kağıt üzerinde net bir favoriye sahip olsa da iki takımın tarihsel rekabeti maça farklı bir hava katıyor. Ev sahibi Hamburg, bu sezon iç sahada zaman zaman dirençli bir görüntü sergilese de savunmadaki bireysel hatalar ve Yussuf Poulsen gibi önemli isimlerin sakatlıkları teknik direktörün elini zorlaştırıyor. Kalede Daniel Heuer Fernandes'in performansı, Bayern'in korkutucu hücum hattını durdurmak için Hamburg'un en büyük güvencesi olacak. Konuk ekip Bayern Münih cephesinde ise işler saat gibi işliyor; kalede tecrübeli Manuel Neuer, orta sahada oyunun iki yönünü de mükemmel oynayan Joshua Kimmich ve hücum hattında 20 gol barajına dayanan Harry Kane ile Bayern, ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı unvanını koruyor. İşte Hamburg-Bayern Münih maçı detayları...

Hamburg-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hamburg-Bayern Münih maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Volksparkstadion'daki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Hamburg-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Hamburg-Bayern Münih mücaelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg-Bayern Münih MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Konigsdorffer, Downs

Bayern Münih: Neuer; Bischof, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane

