Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 22. haftasında Osasuna, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Villarreal’i ağırlıyor. Topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan ve son iki maçını kazanarak müthiş bir moral bulan Osasuna, sahasındaki namağlup serisini koruyarak Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak niyetinde. Diğer tarafta, 41 puanla 4. sırada bulunan ancak son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyetlerle sarsılan Villarreal ise, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde kazanarak hem moral depolamayı hem de Şampiyonlar Ligi yarışındaki avantajını korumayı hedefliyor. İşte Osasuna-Villarreal maç bilgileri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:46
Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Osasuna-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pamplona'daki Osasuna-Villarreal mücadelesi, La Liga'nın en dirençli iç saha takımlarından biri ile ligin en kaliteli hücum hatlarından birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, son haftalarda sergilediği kolektif savunma anlayışını gol yollarındaki etkili bitiriciliğiyle birleştirerek taraftarı önünde yine bir "dev katili" performansı sergilemeyi amaçlıyor. Özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve duran toplardaki organizasyon becerisiyle dikkat çeken ev sahibi, rakibinin son dönemdeki savunma zaafiyetlerini değerlendirerek maçı koparmayı planlıyor. Konuk ekip ise, Avrupa sahnesindeki yorgunluğuna rağmen ligdeki konumunu korumak adına sahaya oldukça konsantre bir şekilde çıkacak. Topa sahip olma oyununu merkeze alan ve kısa paslarla rakip savunmayı dengesiz yakalamaya çalışan deplasman ekibi, savunmadaki önemli eksikliklerine rağmen orta sahadaki tecrübeli isimlerinin yaratıcılığıyla sonuca gitmek istiyor. İşte Osasuna-Villarreal maçının detayları...

Osasuna-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna-Villarreal maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Pamplona'daki mücadele, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

Osasuna-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Osasuna-Villarrel mücaelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, Torro; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Villarreal: Junior; Navarro, Veiga, Mourino, Pedraza; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze

G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
Sidiki Cherif imza için geliyor!
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Beşiktaş resmi teklifini sundu!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
