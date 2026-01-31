Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Osasuna-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pamplona'daki Osasuna-Villarreal mücadelesi, La Liga'nın en dirençli iç saha takımlarından biri ile ligin en kaliteli hücum hatlarından birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, son haftalarda sergilediği kolektif savunma anlayışını gol yollarındaki etkili bitiriciliğiyle birleştirerek taraftarı önünde yine bir "dev katili" performansı sergilemeyi amaçlıyor. Özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve duran toplardaki organizasyon becerisiyle dikkat çeken ev sahibi, rakibinin son dönemdeki savunma zaafiyetlerini değerlendirerek maçı koparmayı planlıyor. Konuk ekip ise, Avrupa sahnesindeki yorgunluğuna rağmen ligdeki konumunu korumak adına sahaya oldukça konsantre bir şekilde çıkacak. Topa sahip olma oyununu merkeze alan ve kısa paslarla rakip savunmayı dengesiz yakalamaya çalışan deplasman ekibi, savunmadaki önemli eksikliklerine rağmen orta sahadaki tecrübeli isimlerinin yaratıcılığıyla sonuca gitmek istiyor. İşte Osasuna-Villarreal maçının detayları...

Osasuna-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna-Villarreal maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Pamplona'daki mücadele, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

Osasuna-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Osasuna-Villarrel mücaelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, Torro; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Villarreal: Junior; Navarro, Veiga, Mourino, Pedraza; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze