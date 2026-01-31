CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesinde İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti. Bu karşılaşma öncesi Torino ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti'den sarı-kırmızılılar hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:27 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 20:23
Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalyan devi Juventus ile eşleşti.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Bu turda ilk maç 17 Şubat günü Galatasaray'ın evinde oynanacak.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Galatasaray, 25 Şubat günü ise zorlu karşılaşmada Juventus'un konuğu olacak.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Bu kritik mücadeleler öncesi Torino ekibinden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Son olarak Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Parma ile İtalya Serie A'da karşılaşacakları mücadele öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Spalletti'nin özellikle Galatasaray ile ilgili o sözleri dikkat çekti.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

İşte La Gazzetta Dello Sport'un derlediği habere göre tecrübeli teknik adamın açıklamalarının tamamı:

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

"Orada futbolu çok seviyorlar. İstanbul'a maç oynamak için gittiğinizde sanki bir girdabın içine dalmış gibi oluyorsunuz. Bundan kaçınamayız ve bununla başa çıkmak zorundayız. Her şeyi biraz abartan bir ortam; maçın heyecanı, mücadeleler o kadar büyük ki top ikinci plana düşüyor ve başka şeylere kapılıyorsunuz.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Ama biz, çok zorlu bir rakibe, bireysel yetenekleri olan, benim çok iyi tanıdığım oyunculara sahip bir rakibe karşı eşit şartlarda mücadele etme potansiyelimiz olduğuna inanarak bu maça çıkacağız."

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

"OSIMHEN KAPIYI KIRAR, ICARDI İSE..."

"Osimhen hakkında söyleyecek çok şeyim var. Osimhen konuşuluyorsa Icardi'yi de mutlaka anmak gerekir. İkisi de farklı tarzlarda ama adeta 9 numarayı kan grubu gibi taşıyan futbolcular.

Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!

Kaliteleri tartışılmaz ve sahada olduklarında her zaman A, B, C planların hazırdır. Tek karar, gole nasıl gideceğindir: Zili çalarak mı gireceksin, kapıyı kırarak mı? Osimhen kapıyı kırar; Icardi ise ceza sahası içinde, çalıştırma şansı bulduğum en iyi forvetlerden biriydi."

G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
Sidiki Cherif imza için geliyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı!
Yalçın: Herkes için zor olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı! Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı! 20:10
Göztepe-Fatih Karagümrük | CANLI Göztepe-Fatih Karagümrük | CANLI 19:59
Chelsea-West Ham United maçı yayın bilgisi! Chelsea-West Ham United maçı yayın bilgisi! 19:56
Elche-Barcelona maçı ayrıntıları! Elche-Barcelona maçı ayrıntıları! 19:43
Frankfurt'ta galibiyet hasreti sürüyor! Frankfurt'ta galibiyet hasreti sürüyor! 19:41
Yalçın: Herkes için zor olacak Yalçın: Herkes için zor olacak 19:31
Daha Eski
Levante-Atletico Madrid maçı detayları! Levante-Atletico Madrid maçı detayları! 19:29
Paris FC-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! Paris FC-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! 19:13
Trabzonspor'da Fethiyespor hazırlıkları başladı Trabzonspor'da Fethiyespor hazırlıkları başladı 19:01
Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında? Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında? 18:57
Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın bilgileri! Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın bilgileri! 18:46
Beşiktaş resmi teklifini sundu! Beşiktaş resmi teklifini sundu! 18:31