Spalletti'den gündem olan Osimhen ve Icardi sözleri!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesinde İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti. Bu karşılaşma öncesi Torino ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti'den sarı-kırmızılılar hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Bu kritik mücadeleler öncesi Torino ekibinden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Parma ile İtalya Serie A'da karşılaşacakları mücadele öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Spalletti'nin özellikle Galatasaray ile ilgili o sözleri dikkat çekti.
İşte La Gazzetta Dello Sport'un derlediği habere göre tecrübeli teknik adamın açıklamalarının tamamı:
"Orada futbolu çok seviyorlar. İstanbul'a maç oynamak için gittiğinizde sanki bir girdabın içine dalmış gibi oluyorsunuz. Bundan kaçınamayız ve bununla başa çıkmak zorundayız. Her şeyi biraz abartan bir ortam; maçın heyecanı, mücadeleler o kadar büyük ki top ikinci plana düşüyor ve başka şeylere kapılıyorsunuz.
Ama biz, çok zorlu bir rakibe, bireysel yetenekleri olan, benim çok iyi tanıdığım oyunculara sahip bir rakibe karşı eşit şartlarda mücadele etme potansiyelimiz olduğuna inanarak bu maça çıkacağız."
"OSIMHEN KAPIYI KIRAR, ICARDI İSE..."
"Osimhen hakkında söyleyecek çok şeyim var. Osimhen konuşuluyorsa Icardi'yi de mutlaka anmak gerekir. İkisi de farklı tarzlarda ama adeta 9 numarayı kan grubu gibi taşıyan futbolcular.
Kaliteleri tartışılmaz ve sahada olduklarında her zaman A, B, C planların hazırdır. Tek karar, gole nasıl gideceğindir: Zili çalarak mı gireceksin, kapıyı kırarak mı? Osimhen kapıyı kırar; Icardi ise ceza sahası içinde, çalıştırma şansı bulduğum en iyi forvetlerden biriydi."
