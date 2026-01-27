Pep Guardiola'dan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan sözleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola basın toplantısında konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

"Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

"HAALAND İLE GÖRÜŞMEDİM"

'Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?' sorusuna ise İspanyol teknik adam, "Henüz onunla görüşmedim, son durumunu bilmiyorum." dedi.

❓ Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı? 🗣️ Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola: Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz. pic.twitter.com/IFjsQPilH1 — A Spor (@aspor) January 27, 2026

"EKSİKLERİMİZ VAR"

"Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız."

SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

"Leroy Manchester City'de harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Onları tekrar göreceğim için mutluyum."

🗣️ Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola: Yarın İlkay Gündoğan ve Sane'yi göreceğim için mutluyum. Burada büyük işler başardılar. pic.twitter.com/Na8FyS5Svh — A Spor (@aspor) January 27, 2026

"GALATASARAY'A SAYGI DUYUYORUZ"

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz."

🗣️ Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola: Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız. pic.twitter.com/wa4aNQ7bwk — A Spor (@aspor) January 27, 2026

"TÜRKİYE'DE ATMOSFER İNANILMAZ"

"Türk takımlarıyla deplasmanda oynamak isterim. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve Türkiye'de atmosfer gerçekten inanılmaz."