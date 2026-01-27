Fernando Muslera’dan çarpıcı Galatasaray açıklaması! “Verdiğim en iyi karardı”
Uruguay futbolunun efsane kalecisi Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği kapsamlı röportajda kariyerinin dönüm noktalarını anlattı. Tecrübeli file bekçisi, Galatasaray için "ikinci evim" derken, Türkiye yıllarını hayatındaki en doğru karar olarak tanımladı. İşte Muslera'nın açıklamaları... (GS spor haberleri)
"Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı" diyen Muslera, Türkiye'deki futbol ortamına dair algılara da değindi:
Muslera, Galatasaray tarafından kendisi için kullanılan "efsane" tanımının da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtirken, kulüple bağlarının futbolu bıraktıktan sonra da sürdüğünü açıkladı. Tecrübeli isim, sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında bir iş birliği bulunduğunu da sözlerine ekledi.
"Galatasaray ve Wanderers gibi beni ben yapan kulüplerle bağlantıda olmak beni çok mutlu ediyor" diyen Muslera, bu ilişkilerin futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını gösterdiğini vurguladı.
