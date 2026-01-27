CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Fernando Muslera’dan çarpıcı Galatasaray açıklaması! “Verdiğim en iyi karardı”

Fernando Muslera'dan çarpıcı Galatasaray açıklaması! "Verdiğim en iyi karardı"

Uruguay futbolunun efsane kalecisi Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği kapsamlı röportajda kariyerinin dönüm noktalarını anlattı. Tecrübeli file bekçisi, Galatasaray için "ikinci evim" derken, Türkiye yıllarını hayatındaki en doğru karar olarak tanımladı. İşte Muslera'nın açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 15:44


Uruguay futbolunun simge isimlerinden Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği röportajda hem saha içindeki yolculuğunu hem de kişisel hayatındaki kırılma anlarını samimi ifadelerle paylaştı. Deneyimli kaleci, Galatasaray'a transferinin kariyerindeki en doğru adım olduğunu vurguladı.



"Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı" diyen Muslera, Türkiye'deki futbol ortamına dair algılara da değindi:
"Türkiye ligi küçümseniyor ama son derece rekabetçi. Statlar üst düzey, atmosfer çok güçlü."



Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için taşıdığı anlamı tek bir cümleyle özetleyen Muslera, Galatasaray'ı "ikinci evim" olarak tanımladı. Uruguaylı kaleci, "Orada uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım. İki çocuğum Türkiye'de doğdu, ailemi orada kurdum. Hem futbol hem de hayat açısından çok özel bir yer" ifadelerini kullandı.



Muslera, Galatasaray tarafından kendisi için kullanılan "efsane" tanımının da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtirken, kulüple bağlarının futbolu bıraktıktan sonra da sürdüğünü açıkladı. Tecrübeli isim, sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında bir iş birliği bulunduğunu da sözlerine ekledi.



"Galatasaray ve Wanderers gibi beni ben yapan kulüplerle bağlantıda olmak beni çok mutlu ediyor" diyen Muslera, bu ilişkilerin futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını gösterdiğini vurguladı.

