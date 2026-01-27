Fernando Muslera’dan çarpıcı Galatasaray açıklaması! “Verdiğim en iyi karardı”

Muslera, Galatasaray tarafından kendisi için kullanılan "efsane" tanımının da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtirken, kulüple bağlarının futbolu bıraktıktan sonra da sürdüğünü açıkladı. Tecrübeli isim, sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında bir iş birliği bulunduğunu da sözlerine ekledi.