İngiliz basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Tsimikas...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ada basını, Beşiktaş'ın bonservisi Liverpool'da bulunan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz ekibine teklifte bulunduğunu yazdı.

GiveMeSport muhabiri Ben Jacobs'un haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu şu an Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakmıyor. Roma'nın da Tsimikas'ın yerine bir oyuncu alınmadan ayrılığa izin vermeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Yunan futbolcunun, Roma'dan ayrılırsa Liverpool'a dönmek istediği kaydedildi.

İŞTE O HABER