CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İngiliz basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Tsimikas...

İngiliz basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Tsimikas...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İngiliz basını, transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bonservisi Liverpool'da bulunan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Kostas Tsimikas'ı istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 14:57
İngiliz basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Tsimikas...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ada basını, Beşiktaş'ın bonservisi Liverpool'da bulunan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz ekibine teklifte bulunduğunu yazdı.

GiveMeSport muhabiri Ben Jacobs'un haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu şu an Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakmıyor. Roma'nın da Tsimikas'ın yerine bir oyuncu alınmadan ayrılığa izin vermeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Yunan futbolcunun, Roma'dan ayrılırsa Liverpool'a dönmek istediği kaydedildi.

İŞTE O HABER

G.Saray'da Yunus Akgün şoku!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Yılın ilk AK Parti MKYK'sının arka planı! Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'ye sabotaj" uyarısı: Kenetlenerek süreci ilerletmeliyiz
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! 15:02
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! 14:57
Alcaraz Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde! Alcaraz Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde! 14:56
Wilfred Ndidi'nin acı günü Wilfred Ndidi'nin acı günü 14:40
"Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! 14:16
Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları 14:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 13:55
Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı 13:41
Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" 13:30
Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! 13:23
G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması 12:55
F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 12:17