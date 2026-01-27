CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Brezilya'ya transfer çıkarması! Flaco Lopez...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin Palmeiras forması giyen Arjantinli forvet Flaco Lopez ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 15:38
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e çıkan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok takviyeleriyle kış transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için uzun uğraşlar veren ve Fransız yıldızın transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, forvet transferi için de kolları sıvadı.

Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sezon başında Al-Nassr'da kiralanan Jhon Duran'dan istenen katkı alınamadı.

Satış listesindeki Youssef En-Nesyri için Juventus ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Faslı golcünün bonservisiyle ayrılmak istemesi nedeniyle transferi gerçekleştiremedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında forvet transferiyle ilgili konuştu.

İtalyan çalıştırıcı, "1 forvete ihtiyacımız var. Sürpriz değil, sır değil. Ben burada olduğumdan beri bakıyoruz. Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullandı.

Santrfor transferi için çok sayıda isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerle ilgili son iddia Brezilya'da geldi.

FLACO LOPEZ'E KANCA

Bolavip kaynaklı habere göre Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Arjantinli golcü Flaco Lopez'i transfer etmek istiyor.

Haberde sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcu hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Palmeiras'ın Lopez'i göndermek istemediği ancak önerilecek rakama göre gelen teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz eylül ayında kulübüyle sözleşmesini yenileyen Arjantinli santrforun serbest kalma bedelinin yüksek olduğu ancak oyuncunun serbest kalma bedeline göre satılmasının nadir görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan Lopez'in Palmeiras'ta mutlu olduğu ve büyük bir proje sunulması halinde Avrupa'ya transfer olmayı değerlendireceğinin altı çizildi.

Flaco Lopez bu sezon Palmeiras formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 1.90 boyundaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor.

