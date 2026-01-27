CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Trento-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup'ın 16. haftasında Trento ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Buducnost karşısında alınan galibiyetin ardından zirveye yükselen siyah-beyazlılar, kritik mücadeleyi de kazanarak konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Dusan Alimpijevic önderliğinde zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Kara Kartal, 12. galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Basketbolseverler ise "Trento-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Trento-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 14:15
TRENTO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup'ın 16. haftasında oynanacak Trento-Beşiktaş GAİN maçı 27 Ocak Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

TRENTO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

BTS Arena'da oynanacak Trento-Beşiktaş GAİN maçı Tabii Spor 6 ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRENTO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Trento ile Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 16. haftasında 4. kez rakip olacak. daha önce oynanan tüm karşılaşmaları siyah-beyazlılar üstün tamamlarken, gözler 28 Ocak Salı günü oynanacak müsabakaya çevrildi. Trento-Beşiktaş GAİN maçı istatistikleri ise şu şekilde:

12 Kasım 2025: Beşiktaş GAİN 97-83 Trento

5 Şubat 2025: Beşiktaş GAİN 79-75 Trento

28 Kasım 2024 Trento 68-83 Beşiktaş GAİN

TRENTO İSTATİSTİKLERİ

EuroCup'ın 16. haftasında Beşiktaş GAİN'i konuk etmeye hazırlanan Trento, bu sezon oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Averajla 5. sırada yer alan İtalya temsilcisinin siyah-beyazlılara karşı nasıl mücadele edeceği merak ediliyor.

