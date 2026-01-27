Fenerbahçe'nin FCSB maçı hazırlıkları başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas antrenmanlarıyla devam eden idman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı yenilenme programıyla tamamladı.