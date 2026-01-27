TRANSFER HABERİ - Galatasaray ile PSG Johan Manzambi'nin peşinde!
Ara transferde gaza basan Galatasaray Noa Lang ve Yaser Asprilla hamlesinin ardından gözünü orta saha hattına dikti. Birçok isimle görüşen sarı kırmızılı yönetimin gündemine Freiburg forması giyen Johan Manzambi'nin dahil edildiği öğrenildi. 20 yaşındaki yıldız için PSG ile transfer yarışı içinde. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 14:34
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Freiburg forması giyen Johan Manzambi'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncu için hazırlık yapıyor.
İsviçreli orta sahanın gelişime açık yapısı teknik ekibin dikkatini çekti.
Yönetimin önümüzdeki günlerde Freiburg'a resmi teklif sunması bekleniyor.
Manzambi, Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Johan Manzambi bu sezon Freiburg formasıyla 26 maçta görev alırken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.