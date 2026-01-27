CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı

Galatasaray’da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle son idmanda yer almadı. Milli futbolcunun durumu maç saatinde netleşecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 13:36
Galatasaray’da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı

Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı

Takımın hücumdaki etkili isimlerinden Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle karşılaşma öncesindeki son antrenmanda yer almadı.

Galatasaray’da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı

Milli futbolcunun maçta forma giyip giyemeyeceğine, kulüp doktoru ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından karar verilecek.

Galatasaray’da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maçta süre alan Yunus Akgün, 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

