Galatasaray’da Manchester City maçı öncesi şok! Yıldız isim antrenmana çıkmadı
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle son idmanda yer almadı. Milli futbolcunun durumu maç saatinde netleşecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 13:36
Milli futbolcunun maçta forma giyip giyemeyeceğine, kulüp doktoru ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından karar verilecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maçta süre alan Yunus Akgün, 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.
