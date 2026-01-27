Juventus’ta Kenan Yıldız için geri sayım! Yeni sözleşmesi öncesi tek pürüz kaldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Juventus, genç yıldız Kenan Yıldız’ın sözleşmesini 2031’e kadar uzatmaya hazırlanıyor. Masadaki tek pürüz imza bonusu. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 13:23
Juventus, uzun süredir gündemde olan Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesi için mutlu sona çok yaklaştı. İtalyan basınından Tuttosport'un aktardığına göre, Juventus ile Kenan Yıldız'ın ailesi arasında yapılan görüşmeler büyük ölçüde sonuç verdi.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Juventus, 20 yaşındaki futbolcunun 2029'da sona erecek kontratını 2031 yılına kadar uzatacak. Genç yıldızın yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 6 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, taraflar arasındaki tek engel, Kenan Yıldız'ın ailesinin talep ettiği imza bonusu.

Bu sezon Juventus formasıyla 29 maçta süre alan Kenan Yıldız, 9 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti. Kulüp cephesi, teknik direktörlük koltuğunda Luciano Spalletti ile yola devam etmeyi de planlıyor. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Spalletti'nin, kalıcı anlaşma için istediği güvencelerden birinin Kenan Yıldız'ın takımda tutulması olduğu ifade ediliyor. Spalletti, görevi Igor Tudor'dan devralmıştı.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Juventus'ta kendimi çok iyi hissediyorum, burası benim takımım. Luciano Spalletti ile aramızda özel bir bağ var. Benim için çok şey yapıyor. Ben de o ve takım için her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum," ifadelerini kullanmıştı. Spalletti ise genç yıldız için, "Kenan Yıldız normal biri değil. O bir uzaylı. Bana güvenin, gerçekten bir uzaylı," sözleriyle övgüde bulunmuştu.

