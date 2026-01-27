Talisca ve Duran için çok konuşulacak sözler! "Gidince bayram ettik"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Son yıllarda çok sayıda yıldız ismi takıma kazandıran Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı, sezon başında ise aynı takımdan Jhon Duran'ı kadrosuna katmıştı. Suudi Arabistan ekibinin başkanı Abdullah Al-Majed, iki futbolcuyla ilgili ağır ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızla 1-5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin bir diğer ses getiren transferiyse Jhon Duran oldu. Kanarya, geçtiğimiz sezon Al-Nassr'ın 77 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan transfer ettiği Kolombiyalı forveti sezon sonuna kadar kiraladı.
Kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdüren Anderson Talisca ve Jhon Duran ile ilgili Al-Nassr cephesinde flaş bir açıklama geldi.
Al-Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, iki futbolcuyla ilgili olay ifadeler kullandı.
"TALISCA'NIN DAVRANIŞLARI İYİ DEĞİLDİ"
Suudi Arabistan kanalı Thamania'nın Socrates isimli podcast programında konuşan Al-Majed, "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca'nin iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Oyunda baskı yapmıyordu. Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan birine güvenemezsiniz."
Abdullah Al-Majed, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladıkları Jhon Duran için ağır ifadeler kullandı.
"DURAN GİDİNCE BAYRAM ETTİK"
Kolombiyalı golcünün gidince bayram ettiklerini belirten Al-Majed, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Bize gelen teklifi uygun bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Kalsaydı onun için çok sert önlemler alacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki işler onun istediği gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.
