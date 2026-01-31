Arca Çorum FK sahasında tek attı!

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Ev sahibi takım, mücadeleyi 87. dakikada Mame Thiam'ın bulduğu penaltı golü ile 1-0 kazandı. Bu sonuç ile birlikte Çorum FK, 41 puan ve maç fazlası ile 4. sıraya yükseldi. Deplasman ekibi ise 33 puan ile 8. sırada kaldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.