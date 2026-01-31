CANLI SKOR ANA SAYFA
Arca Çorum FK sahasında tek attı!

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ni 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:16
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Ev sahibi takım, mücadeleyi 87. dakikada Mame Thiam'ın bulduğu penaltı golü ile 1-0 kazandı. Bu sonuç ile birlikte Çorum FK, 41 puan ve maç fazlası ile 4. sıraya yükseldi. Deplasman ekibi ise 33 puan ile 8. sırada kaldı.

Son Dakika
