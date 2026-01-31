CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Leeds United-Arsenal maçı CANLI YAYIN | Saat, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler!

Premier Lig’in 24. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geliyor. Topladığı 50 puanla, Manchester City’nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Mikel Arteta’nın öğrencileri, Manchester United mağlubiyetinin yaralarını sarmak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Diğer tarafta, 26 puanla 16. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasındaki farkı açmaya çalışan Leeds United ise, Daniel Farke yönetiminde kendi sahasında ligin en güçlü takımlarından birine karşı direnmeye çalışacak. İşte Leeds United-Arsenal maç bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:18
Leeds United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elland Road'daki Leeds United-Arsenal mücadelesi, şampiyonluk yarışındaki lider ile ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekibin stratejik savaşına sahne olacak. Konuk ekip, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından zirvedeki yerini korumak ve rakipleriyle arasındaki farkın kapanmasına izin vermemek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Diğer tarafta ise taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, dev rakibinin hücum hattına karşı katı bir savunma disiplini ve hızlı geçiş oyunlarıyla sürpriz bir sonuç alarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasındaki güç farkına rağmen, alt sıralardaki ekiplerin kendi sahalarında gösterdiği direnç, liderin bu deplasmandan kolay çıkamayacağının sinyallerini veriyor. İşte Leeds United-Arsenal maçı detayları...

Leeds United-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United-Arsenalmaçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Elland Road'daki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Leeds United-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Leeds United-Arsenal mücaelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
