Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:52 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 20:12
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 20. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 3 puanla ayrılarak ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan olan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 31 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Bazoer, Uğurcan, Adil, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
