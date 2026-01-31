Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 20. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 3 puanla ayrılarak ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan olan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 31 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Bazoer, Uğurcan, Adil, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer