Eintracht Frankfurt'ta galibiyet hasreti sürüyor!

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Son galibiyetini 13 Aralık 2025'te alan ev sahibi takım, rakibine 3-1 yenildi ve galibiyet hasreti 8 maça çıkardı. Eintracht Frankfurt'un tek golü dakika 50'de Koch'tan gelirken 70. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılan Skhiri, takımını 10 kişi bıraktı. Bayer Leverkusen'in gollerini ise Arthur, Tillman ve Garcia kaydetti.

Bu sonuçlar birlikte Bayer Leverkusen puanını 35 yaptı; ev sahibi ise 27 puanda kaldı.