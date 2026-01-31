CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı!

Beşiktaş'ta taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet etti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 20:11
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların protestosu dikkat çekti. Ev sahibi takımın tribünleri, Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti. Maçın ısınma bölümünde duyulan "Yönetim istifa" sesleri, karşılaşmanın başlamasının ardından da devam etti.

