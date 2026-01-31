Sipay Bodrum FK Evinde Serikspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Serikspor karşı karşıya geldi. Bodrum'da oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 21:13
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Serikspor kozlarını paylaştı. Bodrum FK ev sahibi olduğu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 89 Obekpa), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Enes Öğrüce), Omar Imeri, Ahmet Aslan (Dk. 89 Furkan Apaydın), Adem Metin Türk (Dk. 67 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi

Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Bilal Ceylan, Sertan Taşqın (Dk. 82 Spasov), Adeola, Skvortsov, Burak Asan, Nalepa (Dk. 77 Mücahit İbrahimoğlu), Emre Nefiz (Dk. 82 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 39 Guibero), Gökhan Altıparmak

Goller: Dk. 23 Ali Habeşoğlu, Dk. 73 İsmail Tarım, Dk. 78 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 51 Sertan Taşqın, Dk. 59 Skvortsov, Dk. 71 Emre Nefiz (Serikspor)

