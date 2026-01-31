Beşiktaş evinde TÜMOSAN Konyaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Konyaspor'dan Deniz Türüç açtı. Bu gole 34. dakikada Beşiktaş'tan Cerny cevap verdi. Dakikalar 77'yi gösterirken bu kez siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getirdi. Bu golle Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca siyah-beyazlıların yeni transferi Asllani 82'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ardından Beşiktaş ligde 36 puanla 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip Konyaspor ise 19 puanla 14. sırada yer aldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

22. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

23. dakikada Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

25. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen El Bilal'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol tarafta aldığı topla ceza sahası içine giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye gönderdi. 1-1

42. dakikada sol taraftan Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip yan direğe çarparak dışarı gitti.

56. dakikada sol tarafta topu alan El Bilal Toure, pasını ceza yayındaki Salih'e aktardı. Salih'in bu noktadan yerden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

60. dakikada kaleci Bahadır'ın degajında Djalo'nun arkaya sektirdiği topa Muleka hareketlendi. Kaleci Ersin'in açıldığını gören Muleka'nın sağ çaprazdan uzak direğe aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

62. dakikada sol taraftan Orkun'un ortasında Kramer'in kafasından seken top arka direkteki Emirhan'a açıldı. Emirhan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kurtardı.

77. dakikada sağ taraftan Asllani'nin ortasında kale önünde kimsenin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Bu noktada topu alan Orkun, sağına çekip uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

80. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası dışı sol çaprazında Asllani'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, serbest vuruş kararı verdi.

82. dakikada VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Batuhan Kolak, Asllani'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

MÜCADELEDEN NOTLAR

YASİN ÖZCAN İLE ASLLANİ KADRODA YER ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, iki yeni isme de yedek kulübesinde yer verdi.

Asllani karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil olurken yeni transfer 81. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışı kaldı.

NDIDI'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin vefat eden babası Sunday Ndidi unutulmadı. Statta yapılan anonsta trafik kazasında hayatını kaybeden Sunday Ndidi için siyah-beyazlı oyuncu, ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunuldu.

"6 ŞUBAT" UNUTULMADI

6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı izler bırakan deprem unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı.

NDIDI 5 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, 5 karşılaşma sonra kadroda yer aldı. Siyah-beyazlı futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıktan sonra turnuvanın bitişinde İstanbul'a dönmüş ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyememişti.

Ndidi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında formasından uzak kaldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı.

İLK 11'İN ANONSUNDA ISLIK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu. Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti.

YÖNETİME TEPKİ

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önce siyah-beyazlı tribünler, kulüp yönetimini protesto etti. Tüpraş Stadı'nda tribünde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi. Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı taraftarların desteğine karşılık tribünleri selamladı.