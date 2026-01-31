CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Monaco-Rennes maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın izle!

Fransa Ligue 1’in 20. haftasında Monaco, kendi sahasında Rennes’i konuk ediyor. Topladığı 24 puanla 10. sırada yer alan ve bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Monaco, taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupaları yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor. Diğer tarafta, 31 puanla 6. sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Rennes ise, sezonun ilk yarısında 4-1 mağlup ettiği rakibi karşısında yine kazanarak ilk 5 içerisindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Monaco-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 21:50
Monaco-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

II. Louis Stadyumu'ndaki Monaco-Rennes mücadelesi, Monaco için sezonun geri kalanındaki rotasını belirleyecek bir 'kader maçı' niteliği taşıyor. Ev sahibi ekipte sakatlık kabusu teknik heyetin elini bir hayli zorluyor; as kaleci Lukas Hradecky, savunmanın önemli ismi Mohammed Salisu ve tecrübeli yıldız Paul Pogba'nın yanı sıra Takumi Minamino gibi kilit isimlerin yokluğunda, tüm yük Aleksandr Golovin ve genç yetenek Maghnes Akliouche'un omuzlarında olacak. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile 0-0 berabere kalarak moral bulan Monaco, bu dirençli futbolu lige de yansıtmayı planlıyor. Konuk ekip Rennes cephesinde ise işler daha yolunda; takımın en golcü ismi Esteban Lepaul ve orta sahanın maestrosu Valentin Rongier önderliğinde sahaya çıkacak olan Rennes, Monaco'nun eksiklerle boğuşan savunmasını Breel Embolo'nun hızıyla aşmayı hedefliyor. İşte Monaco-Rennes maçı detayları...

Monaco-Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco-Rennes maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Monaco-Rennes MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 20. haftasında, II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco-Rennes maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Monaco-Rennes MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Vanderson, Coulibaly, Kehrer, Ouattara; L. Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Fati; Biereth

Rennes: Samba; Seidu, Jacquet, Brassier; Frankowski, Rongier, Cisse, Blas, Merlin; Embolo, Lepaul

