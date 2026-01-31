CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, sahasında Fiorentina'yı 2-1 yendi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 22:47
Napoli sahasında galip!

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, sahasında Fiorentina ile karşılaştı. Antonio Conte ve öğrencileri, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Napoli adına gol perdesi, dakika 11'de Antonio Vergara ile aralandı. Dakika 49'da Miguel Gutierrez Ortega'nın golü ile fark 2'ye çıktı. 57. dakikada Manor Solomon'un golü ile fark 1'e indi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve ev sahibi takım, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Napoli böylelikle puanını 46'ya çıkardı ve maç fazlası ile Roma'yı geride bırakarak 3. sıraya yerleşti.

