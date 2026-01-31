Semih Kılıçsoy'dan çok şık vole golü!

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cagliari sahasında Verona'yı ağırladı. Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, 45+2. dakikada attığı vole golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk başta gol, ofsayt düşüncesiyle iptal olsa da yapılan VAR incelemesi sonrası ofsayt olmadığına karar verildi ve Cagliari, Verona karşısında Semih Kılıçsoy'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Serie A'da geçen hafta da Fiorentina ağlarını sarsan Semih Kılıçsoy, bu golü ile birlikte bu sezon ligdeki 4. golüne ulaştı.

İŞTE O GOL