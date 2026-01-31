CANLI SKOR ANA SAYFA
Semih Kılıçsoy'dan çok şık vole golü!

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Verona'yı ağırlayan Cagliari'de Semih Kılıçsoy, attığı şık vole golü ile tribünleri ayağa kaldırdı. İşte VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı tespit edilen ve ev sahibi takımı devre arasına 2-0 önde sokan o gol...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 00:23
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cagliari sahasında Verona'yı ağırladı. Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, 45+2. dakikada attığı vole golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk başta gol, ofsayt düşüncesiyle iptal olsa da yapılan VAR incelemesi sonrası ofsayt olmadığına karar verildi ve Cagliari, Verona karşısında Semih Kılıçsoy'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Serie A'da geçen hafta da Fiorentina ağlarını sarsan Semih Kılıçsoy, bu golü ile birlikte bu sezon ligdeki 4. golüne ulaştı.

İŞTE O GOL

