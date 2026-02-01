CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda hata yapmak istemeyen Cimbom bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un ise nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyordu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:50
Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Bir tarafta zirve yarışı, diğer tarafta kümede kalma mücadelesi öne çıkıyor. Ligde 19 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 46 puan toplayan Cimbom, liderlik koltuğunda oturuyor. Kayserispor ise geride kalan 19 lig maçında 2 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgiyle 15 puanda kaldı ve 17. sırada yer buldu.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Aslan'da sarı kart cezalısı olan Barış Alper Yılmaz, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Genç stoper Arda Ünyay'ın da sakatlığı bulunuyor. Kayserispor'da tarafında da Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik sakatlıkları nedeniyle yer alamıyor.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

İdeal kadrosuyla sahada olacak Cimbom'da 3 isim ise sarı kart sınırında bulunuyor. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak ve forma giyemeyecek.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

YASER ASPRILLA FORMAYA HAZIR

Sarı-kırmızılılarda ara transferde kadroya katılan Yaser Asprilla bugünkü maçla beraber Galatasaray formasını ilk kez giyecek. Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Asprilla'ya şans vereceği belirtildi.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

GÖZLER NOA LANG'A ÇEVRİLDİ

Ara transfer döneminin flaş imzalarından Noa Lang'ın bugünkü Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Hollandalı futbolcu takımla antrenmanlara çıkıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ilk 11'de mi yoksa yedekte mi başlayacağına teknik heyet karar verecek.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

60. MÜCADELE

Galatasaray ile Kayserispor, bu akşam Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak. İki sarı kırmızılı takımın geride kalan 59 müsabakasında Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı. Galatasaray, son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayseri ekibine deplasmanda 2-1 kaybetti. Aslan, daha sonra rakibine karşı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

İŞTE GALATASARAY-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

ZECORNER KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ:

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Opoku, Mendes, Cardoso, Onugkha

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:16
Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! 01:16
Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi... Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi... 01:16
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 01:16
Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi! Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi! 01:16
Semih'ten şık vole golü! Semih'ten şık vole golü! 01:16
Daha Eski
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 01:16
Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı 01:16
Göz-Göz evinde hata yapmadı! Göz-Göz evinde hata yapmadı! 01:16
Lookman'da son dakika! Transfer görüşmeleri nedeniyle... Lookman'da son dakika! Transfer görüşmeleri nedeniyle... 01:16
Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı! Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı! 01:16
F.Bahçe'den Kante için takas teklifi! F.Bahçe'den Kante için takas teklifi! 01:15