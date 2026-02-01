Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda hata yapmak istemeyen Cimbom bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un ise nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyordu. İşte tüm detaylar...
01 Şubat 2026 Pazar
Genç stoper Arda Ünyay'ın da sakatlığı bulunuyor. Kayserispor'da tarafında da Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik sakatlıkları nedeniyle yer alamıyor.
İdeal kadrosuyla sahada olacak Cimbom'da 3 isim ise sarı kart sınırında bulunuyor. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak ve forma giyemeyecek.
YASER ASPRILLA FORMAYA HAZIR
Sarı-kırmızılılarda ara transferde kadroya katılan Yaser Asprilla bugünkü maçla beraber Galatasaray formasını ilk kez giyecek. Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Asprilla'ya şans vereceği belirtildi.
GÖZLER NOA LANG'A ÇEVRİLDİ
Ara transfer döneminin flaş imzalarından Noa Lang'ın bugünkü Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Hollandalı futbolcu takımla antrenmanlara çıkıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ilk 11'de mi yoksa yedekte mi başlayacağına teknik heyet karar verecek.
60. MÜCADELE
Galatasaray ile Kayserispor, bu akşam Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak. İki sarı kırmızılı takımın geride kalan 59 müsabakasında Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı. Galatasaray, son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayseri ekibine deplasmanda 2-1 kaybetti. Aslan, daha sonra rakibine karşı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
İŞTE GALATASARAY-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
ZECORNER KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ:
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Opoku, Mendes, Cardoso, Onugkha
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Jakobs, Yunus, Osimhen
