Galatasaray'da hataya yer yok! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Bir tarafta zirve yarışı, diğer tarafta kümede kalma mücadelesi öne çıkıyor. Ligde 19 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 46 puan toplayan Cimbom, liderlik koltuğunda oturuyor. Kayserispor ise geride kalan 19 lig maçında 2 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgiyle 15 puanda kaldı ve 17. sırada yer buldu.