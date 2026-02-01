Galatasaray'dan Marsilya çıkarması! Angel Gomes ve Arthur Vermeeren...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ara transfer perdesi kapanmadan orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da rota Marsilya'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibinin iki orta sahası Angel Gomes ve Arthur Vermeeren'i listesine dahil etti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 06:50
Orta saha transferini bir an önce sonlandırmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar hızlandı.

Sarı-kırmızılılar, transfer rotasını Fransa'nın Marsilya kulübüne çevirdi.

Cimbom, Ligue 1 ekibinin iki orta sahası Angel Gomes ve Arthur Vermeeren'i listesine dahil etti.

Yapılan çalışmalarda merkez orta saha oynayan Angel Gomes ile defansif orta saha olarak görev yapan Vermeeren için girişimlerin başlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın Marsilya ile resmi temaslar kurduğu ve görüşmelerin süreceği bildirildi.

Vermeeren kiralık olduğu için bonservisinin sahibi RB Leipzig'le de temas kuruldu ve görüşmelere başlandı.

Cimbom'da listeye yazılan Gomes, 8 ve 10 numara olarak orta sahada görev yapıyor. 25 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon 20 resmi maça çıkarken 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Manchester United altyapısından yetişen Angel Gomes, İngiltere Milli Takımı'nda da şans buluyor. Yıldız futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor.

Aslan'da gündeme gelen diğer isim Vermeeren ise sezon başında Leipzig'den kiralandı.

6 ve 8 numarada oynayan 20 yaşındaki genç orta saha, bu sezon Marsilya'da 16 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 asist yaptı. Belçikalı futbolcu potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber!
İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Dürzilerden Süveyda’da ayrılıkçı provokasyon: Netanyahu posterleri dikkat çekti
Spalletti'den flaş G.Saray sözleri!
Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi...
