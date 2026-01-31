CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi...

Fenerbahçe'de Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor. Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Jhon Duran. Transferde pek çok takımın yakından ilgilendiği iddia edilen yıldız isimle ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 00:15
Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Mert Günok ve Sidiki Cherif transferlerinde mutlu sona yaklaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Kış transfer döneminde çok sayıda oyuncusuyla yollarını ayıran Kanarya'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi de Jhon Duran...

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Fenerbahçe, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcüden beklenen katkıyı alamadı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Adı Juventus ile anılan 21 yaşındaki futbolcunun İtalyan devine transferi gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Juventus iddialarının ardından Lille'e transfer olacağı konuşulan Duran ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Le Parisien muhabiri Marc Mechenoua'nın haberine göre; Jhon Duran'ın Lille'e transferi iptal oldu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Mechenoua, Lille'in yanı sıra Rennes'in de Kolombiyalı futbolcunun transferinden vazgeçtiğini yazdı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Jhon Duran bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'da büyük sürpriz! Transferi...

Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.

G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Dürzilerden Süveyda’da ayrılıkçı provokasyon: Netanyahu posterleri dikkat çekti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! | CANLI F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! | CANLI 22:58
Napoli sahasında galip! Napoli sahasında galip! 22:47
Mustafa Erhan: Yüreğimi koydum ortaya! Mustafa Erhan: Yüreğimi koydum ortaya! 22:42
Chelsea 90+2'de galip! Chelsea 90+2'de galip! 22:41
Arsenal deplasmanda farklı kazandı! Arsenal deplasmanda farklı kazandı! 22:35
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 22:31
Daha Eski
Kökçü: Küçükken hayal ettiğim gibiydi Kökçü: Küçükken hayal ettiğim gibiydi 22:29
Cerny: Galibiyet galibiyettir! Cerny: Galibiyet galibiyettir! 22:19
Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı 22:11
Liverpool-Newcastle United maçı tüm detayları! Liverpool-Newcastle United maçı tüm detayları! 22:08
Monaco-Rennes maçı detayları! Monaco-Rennes maçı detayları! 21:50
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 21:45