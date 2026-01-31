Fenerbahçe'de Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Mert Günok ve Sidiki Cherif transferlerinde mutlu sona yaklaşan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.