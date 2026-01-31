Fenerbahçe'de Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor. Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Jhon Duran. Transferde pek çok takımın yakından ilgilendiği iddia edilen yıldız isimle ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 00:15
Fenerbahçe, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcüden beklenen katkıyı alamadı.
Adı Juventus ile anılan 21 yaşındaki futbolcunun İtalyan devine transferi gerçekleşmedi.
Juventus iddialarının ardından Lille'e transfer olacağı konuşulan Duran ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Le Parisien muhabiri Marc Mechenoua'nın haberine göre; Jhon Duran'ın Lille'e transferi iptal oldu.
Mechenoua, Lille'in yanı sıra Rennes'in de Kolombiyalı futbolcunun transferinden vazgeçtiğini yazdı.
Jhon Duran bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.