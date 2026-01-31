CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Göztepe evinde hata yapmadı!

Göztepe evinde hata yapmadı!

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 21:56
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında heyecan Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi ile devam etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede açılış golü dakika 13'de konuk ekipten geldi ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İzmir'de 1-0 öne geçti. Göz-Göz'de Junior Olaitan, dakika 20'de fileleri sarsarak skoru eşitledi. İlk yarının uzatma dakikalarında Janderson'un golü ile durum 2-1 oldu ve Göztepe, devre arasına 2-1 önde girdi.

Takımların temposu artarken karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadele, 2-1'lik Göztepe galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Göztepe, 39 puana yükselirken ligin dibine demir atmış Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 9 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 7 Şubat Cumartesi günü saat 14.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.

