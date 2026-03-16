Fiorentina deplasmanda Cremonese'yi devirdi!

İtalya Serie A 29. hafta mücadelesinde Fiorentina, zor bir sezon geçiren Cremonese ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu maçta Fiorentina, Cremonese'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini Fabiano Parisi 25. dakikada, Roberto Piccoli 32. dakikada, Dodo 49.dakikada ve 70. dakikada Albert Guðmundsson kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise santrforu David Okereke kaydetti.

Fiorentina aldığı bu galibiyetle puanını 28 yaparak 16. sırada yer aldı. Cremonese ise 24 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.