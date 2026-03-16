Rayo Vallecano evinde Levante ile berabere kaldı!

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Rayo Vallecano sahasında Levante'yi konuk etti. Temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi evinde Levante ile ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Karşılaşmada Levante'nin golünü 41. dakikada Espi kaydetti.

Mücadelenin 90+5. dakikasında ev sahibi takımda Ciss sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından Rayo Vallecano ligde 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

Konuk takım Levante ise 23 puanla 19. sırada yer alıyor.