Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford ile Wolverhampton yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 01:01
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Brentford ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı. Brentford'un gollerini 22. dakikada Michael Kayode ve 37. dakikada Igor Thiago kaydederken Wolves'un golleri 44. dakikada Adam Armstrong ve 77. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Brentford ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakladı ve puanını 45'e çıkararak 7. sırada yer aldı. Wolverhampton ise ligde Aston Villa ve Liverpool galibiyetlerinin ardından Brentford karşısında berabere kalarak son 3 maçta 7 puan topladı ve puanını 17'ye çıkardı. İngiliz ekibi, Premier Lig'de son sırada bulunuyor.

F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber!
G.Saray'da flaş Sara gelişmesi!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 18. gün: İsrail 3 kente saldırı başlattı | Trump: Savaş yakında sona erecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
Altıntop'tan G.Saray'a uyarı!
Fiorentina'dan önemli galibiyet! Fiorentina'dan önemli galibiyet! 00:39
Liverpool-Galatasaray maçı detayları Liverpool-Galatasaray maçı detayları 00:05
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı detayları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı detayları 23:02
Bodrum FK ilk yarıda fişi çekti! Bodrum FK ilk yarıda fişi çekti! 22:11
G.Saray'da flaş Sara gelişmesi! G.Saray'da flaş Sara gelişmesi! 21:47
26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:08
Daha Eski
İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri! 20:05
Dev finalin bilet satışı başladı! Dev finalin bilet satışı başladı! 19:32
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 19:26
G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! 18:55
Cremonese-Fiorentina maçı detayları Cremonese-Fiorentina maçı detayları 18:55
F.Bahçe'de Musaba endişesi! F.Bahçe'de Musaba endişesi! 18:39