Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'ya oyuncular sahip çıktı!
Fenerbahçe'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenilgisi ile birlikte namağlubiyet serisi sona ererken Başkan Sadettin Saran, ligin sonuncusuna karşı alınan bu sonuçtan memnun kalmamış ve Domenico Tedesco ile ilgili radikal bir karar almanın eşiğine gelmişti. İtalyan-Alman çalıştırıcıya başta Milan Skriniar olmak üzere oyuncuların sahip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Başkan Saran ise ani karar almadı. Önce Tedesco ve Devin Özek ile konuştu, ardından kaptanları çağırdı.
Oyuncularla yaptığı görüşmede ise hocaya güvenoyu çıktı.
"TEK SORUMLU TEDESCO DEĞİL"
Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre bu sözler sonrasında başkan Saran da sorumluluk aldı ve yola devam kararını verdi.
