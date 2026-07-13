Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların savunma hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da forma giyen deneyimli stoper Leo Pereira ile ilgileniyor.

Yönetimin, savunma hattına liderlik edebilecek tecrübeli bir isim arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.