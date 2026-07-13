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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Leo Pereira hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Leo Pereira hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Brezilya ekibi Flamengo'da forma terleten Leo Pereira ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 18:06
Beşiktaş'tan transferde Leo Pereira hamlesi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların savunma hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da forma giyen deneyimli stoper Leo Pereira ile ilgileniyor.

Yönetimin, savunma hattına liderlik edebilecek tecrübeli bir isim arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

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