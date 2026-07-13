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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Trossard için menajerinden resmi açıklama!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Trossard için menajerinden resmi açıklama!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Belçikalı yıldızın menajerinden futbolcunun geleceği hakkında resmi açıklama geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 17:42
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Trossard için menajerinden resmi açıklama!

Beşiktaş'ın transfer gündeminden bir türlü düşmeyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlı kulübün transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ BİR KARAR VERİLMİŞ DEĞİL"

Alman basınından Sky DE'ye açıklamalarda bulunan Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

Trossard'ın geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceğini söyleyen Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor" açıklamasında bulundu.

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