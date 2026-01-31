Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...
Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Ademola Lookman oldu.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için hem Atalanta hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.
Ancak İtalyan ekibinin banka teminatı istemesi ve ödeme planındaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler tıkandı.
Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ANTRENMANA ÇIKMADI
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Ademola Lookman'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Atalanta'nın Como maçı için yaptığı antrenmana katılmadığını yazdı.
28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalıştığı öğrenildi.
KADROYA ALINMAYACAK
Lookman'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Como ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.
