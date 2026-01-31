CANLI SKOR ANA SAYFA
Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden biri de Ademola Lookman olmuştu. Adı Atletico Madrid ile de anılan Nijeryalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 20:33
Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle gündem olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Hızlı bir kış transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok transferlerini açıkladı.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Kanarya, Angers forması giyen Gine asıllı Fransız futbolcu Sidiki Cherif'te de mutlu sona ulaştı.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile birlikte gündeme gelen isimlerden biri de Ademola Lookman oldu.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Sarı-lacivertliler, bu transfer için hem Atalanta hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Ancak İtalyan ekibinin banka teminatı istemesi ve ödeme planındaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler tıkandı.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

ANTRENMANA ÇIKMADI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Ademola Lookman'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Atalanta'nın Como maçı için yaptığı antrenmana katılmadığını yazdı.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalıştığı öğrenildi.

Lookman'da flaş gelişme! Son yapılan antremanda...

KADROYA ALINMAYACAK

Lookman'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Como ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.

