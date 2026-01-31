CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Fenerbahçe'de ara transfer gündeminin sıcak isimlerinden Ademola Lookman ile ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldız için Atalanta ile görüşmeler sürerken Lookman'ın o takıma transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 00:02
Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Sarı-lacivertliler Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini açıklamıştı.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferinde de mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Öte yandan sarı-lacivertlilerin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Ademola Lookman hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Son olarak Lookman hakkında sarı-lacivertlileri üzecek bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Nijeryalı futbolcu'nun Atletico Madrid'e transfer olmaya bir adım daha yaklaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Atalanta'nın Como ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Sky Sport İtalya'da yer alan habere göre kulüplerin de transfer için kulüplerin de anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

Haberin devamında Lookman'ın Atletico Madrid'e transferinin 36 milyon Euro bonservis+4 milyon Euro bonus şeklinde kesin satış olarak gerçekleşeceği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere

İŞTE O HABER

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! | CANLI
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Dürzilerden Süveyda’da ayrılıkçı provokasyon: Netanyahu posterleri dikkat çekti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi!
Beşiktaş 10 kişi kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! | CANLI F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! | CANLI 22:58
Napoli sahasında galip! Napoli sahasında galip! 22:47
Mustafa Erhan: Yüreğimi koydum ortaya! Mustafa Erhan: Yüreğimi koydum ortaya! 22:42
Chelsea 90+2'de galip! Chelsea 90+2'de galip! 22:41
Arsenal deplasmanda farklı kazandı! Arsenal deplasmanda farklı kazandı! 22:35
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 22:31
Daha Eski
Kökçü: Küçükken hayal ettiğim gibiydi Kökçü: Küçükken hayal ettiğim gibiydi 22:29
Cerny: Galibiyet galibiyettir! Cerny: Galibiyet galibiyettir! 22:19
Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı 22:11
Liverpool-Newcastle United maçı tüm detayları! Liverpool-Newcastle United maçı tüm detayları! 22:08
Monaco-Rennes maçı detayları! Monaco-Rennes maçı detayları! 21:50
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 21:45