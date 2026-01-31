Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! O takıma transfer olmak üzere
Fenerbahçe'de ara transfer gündeminin sıcak isimlerinden Ademola Lookman ile ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldız için Atalanta ile görüşmeler sürerken Lookman'ın o takıma transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 00:02
Öte yandan sarı-lacivertlilerin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Ademola Lookman hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak Lookman hakkında sarı-lacivertlileri üzecek bir haber geldi.
Nijeryalı futbolcu'nun Atletico Madrid'e transfer olmaya bir adım daha yaklaştığı öne sürüldü.
Atalanta'nın Como ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sky Sport İtalya'da yer alan habere göre kulüplerin de transfer için kulüplerin de anlaşmaya vardığı belirtildi.
Haberin devamında Lookman'ın Atletico Madrid'e transferinin 36 milyon Euro bonservis+4 milyon Euro bonus şeklinde kesin satış olarak gerçekleşeceği vurgulandı.
