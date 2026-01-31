Beşiktaş'ta Orkun Kökçü: Küçükken hayal ettiğim gibiydi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Orkun Kökçü, mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"KÜÇÜKKEN HEP HAYAL EDERSİNİZ"

"Zor bir maçtı. Atmosfer farklıydı tabii. Ancak, ondan etkilenmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hocalarımız bizi çok iyi hazırladı. Bazen düştük ama sonunda 3 puanı kazanabildik. İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim. Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız."