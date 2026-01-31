CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 90+2'de galip!

Chelsea 90+2'de galip!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında West Ham United ile karşılaşan Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 90+2'de bulduğu gol ile 3-2 kazandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 22:42
Chelsea 90+2'de galip!

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında West Ham United ile karşılaştı. Ev sahibi takım, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmayı 3-2 kazandı. Chelsea'nin galibiyet golü 90+2'de Enzo Fernandez'den geldi. West Ham'da Jeanclair Todibo, 90+11'de kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takımın gollerini sırasıyla Joao Pedro (dk. 57), Marc Cucurella (dk. 70) ve Enzo Fernandez (dk. 90+2) kaydetti. West Ham'ın golleri ise Jarrod Bowen (dk. 7) ve Crysencio Summerville'den (dk. 36) geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 40 puana yükseldi ve maç fazlası ile Manchester United'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

