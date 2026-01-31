Liverpool-Newcastle United CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Liverpool-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Anfield Stadyumu'ndaki Liverpool-Newcastle United mücadelesi öncesinde, her iki takımda da savunma hattındaki sakatlıklar teknik heyetleri kara kara düşündürüyor. Ev sahibi Liverpool'da Jeremie Frimpong, Conor Bradley ve Joe Gomez'in yokluğunda sağ bek mevkisinde kimin oynayacağı büyük bir soru işaretiyken; teknik direktör Arne Slot'un bu bölgede Dominik Szoboszlai'yı 'acil durum bekçisi' olarak kullanması bekleniyor. Hücumda ise gözler, Newcastle'a karşı kariyeri boyunca 19 gole doğrudan katkı sağlayan Mohamed Salah ve yeni transfer Hugo Ekitike'de olacak. Konuk ekip Newcastle cephesinde ise işler daha da karışık; as golcü Alexander Isak'ın sakatlığı sürerken, savunmanın kilit isimleri Fabian Schar ve Tino Livramento gibi oyuncuların yokluğu Eddie Howe'un elini zayıflatıyor. İşte Liverpool-Newcastle United maçının detayları...

Liverpool-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Newcastle United maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Liverpool-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında, Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Newcastle United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Liverpool-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Newcastle United: Pope; Thiaw, Botman, Burn; Trippier, Guimaraes, Tonali, Hall; Barnes, Wissa, Gordon