Liverpool-Newcastle United CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Liverpool-Newcastle United CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Premier Lig’in 24. haftasında Liverpool, kendi sahasında Newcastle United’ı konuk ediyor. Topladığı 36 puanla 6. sıraya kadar gerileyen ve son lig maçında Bournemouth’a uzatmalarda yediği golle 3-2 mağlup olan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi potasıyla farkın açılmasını engellemek istiyor. Diğer tarafta, 33 puanla 10. sırada bulunan ve deplasmanda yıllardır Liverpool’u yenemeyen Newcastle United ise, ev sahibinin savunmadaki krizini değerlendirerek tarihi bir sürprize imza atmayı hedefliyor. İşte Liverpool-Newcastle United maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 22:08
Liverpool-Newcastle United CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Liverpool-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Anfield Stadyumu'ndaki Liverpool-Newcastle United mücadelesi öncesinde, her iki takımda da savunma hattındaki sakatlıklar teknik heyetleri kara kara düşündürüyor. Ev sahibi Liverpool'da Jeremie Frimpong, Conor Bradley ve Joe Gomez'in yokluğunda sağ bek mevkisinde kimin oynayacağı büyük bir soru işaretiyken; teknik direktör Arne Slot'un bu bölgede Dominik Szoboszlai'yı 'acil durum bekçisi' olarak kullanması bekleniyor. Hücumda ise gözler, Newcastle'a karşı kariyeri boyunca 19 gole doğrudan katkı sağlayan Mohamed Salah ve yeni transfer Hugo Ekitike'de olacak. Konuk ekip Newcastle cephesinde ise işler daha da karışık; as golcü Alexander Isak'ın sakatlığı sürerken, savunmanın kilit isimleri Fabian Schar ve Tino Livramento gibi oyuncuların yokluğu Eddie Howe'un elini zayıflatıyor. İşte Liverpool-Newcastle United maçının detayları...

Liverpool-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Newcastle United maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Liverpool-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında, Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Newcastle United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Liverpool-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Newcastle United: Pope; Thiaw, Botman, Burn; Trippier, Guimaraes, Tonali, Hall; Barnes, Wissa, Gordon

SON DAKİKA
