Arsenal deplasmanda farklı kazandı!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Leeds United'a konuk oldu. Rakibini deplasmanda 4-0'lık skorla farklı yenen Arsenal, zirvede en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile 7'ye çıkardı. Konuk ekibin gollerini sırasıyla Zubimendi, Karl Darlow (K.K.), Gyökeres ve Gabriel Jesus kaydetti. Lider, böylelikle puanını 53'e çıkardı. Ev sahibi takım ise 26 puan ile 16. sırada kaldı.