Beşiktaş'ta Vaclav Cerny: Galibiyet galibiyettir!

Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından Vaclav Cerny dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Çek futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar;

Galibiyet galibiyettir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla bazen mücadeleyle olacak. Bugün bir karakter gösterdik ve mutluyuz.

Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Takım halinde performans gösterdik, konuştuğumuzu yaptık. Maç boyunca geri döneceğimiz ve kazanacağımız hissi hep vardı bende...