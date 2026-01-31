Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu: Yüreğimi koydum ortaya!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı ekipte Mustafa Erhan Hekimoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Bizim için zor bir maçtı. Zor maçtan kastım, mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini koydu. Öyle oynadık. Sonunda 3 puan kazandık. Çok mutluyuz. Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyor, çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi çok hazır hissediyordum. Sergen Hoca da bana şans verdi. Çok iyi mücadele ettik, böyle mücadele olunca takım 3 puanı alıyor. Sergen Hoca bana 'ileride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya."