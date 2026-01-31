CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu: Yüreğimi koydum ortaya!

Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu: Yüreğimi koydum ortaya!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 22:42
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu: Yüreğimi koydum ortaya!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı ekipte Mustafa Erhan Hekimoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Bizim için zor bir maçtı. Zor maçtan kastım, mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini koydu. Öyle oynadık. Sonunda 3 puan kazandık. Çok mutluyuz. Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyor, çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi çok hazır hissediyordum. Sergen Hoca da bana şans verdi. Çok iyi mücadele ettik, böyle mücadele olunca takım 3 puanı alıyor. Sergen Hoca bana 'ileride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya."

