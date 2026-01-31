CANLI SKOR ANA SAYFA
Lorient-Nantes maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 20. haftasında Lorient, sahasında küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nantes’ı ağırlıyor. Topladığı 25 puanla 9. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle Avrupa kupaları iddiasını tazeleyen Olivier Pantaloni’nin ekibi, taraftarı önünde bu çıkışını sürdürmek istiyor. Diğer tarafta, 14 puanla 16. sırada yer alan ve zorlu bir sezon geçiren Nantes ise, yeni Ahmed Kantari ile deplasmanda dirençli bir futbol sergileyerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Peki Lorient-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 21:11
Lorient-Nantes maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lorient-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yves Allainmat'taki Lorient-Nantes mücadelesi, Ligue 1'in en köklü kulüplerinden ikisinin farklı hedeflerle çıkacağı bir taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Lorient cephesinde moraller yerindeyken; teknik direktör Olivier Pantaloni, as stoperi Montassar Talbi ve orta sahanın dinamik ismi Laurent Abergel liderliğinde sahaya çıkacak. Konuk ekip Nantes tarafında ise işler oldukça zor; as kaleci Anthony Lopes'in tecrübesine ve hücum hattındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bitiriciliğine güvenen Nantes, savunmadaki önemli eksikliklerini kalabalık bir orta saha kurgusuyla kapatmaya çalışacak. İşte Lorient-Nantes maçının detayları...

Lorient-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lorient-Nantes maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Lorient-Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 20. haftasında, Yves Allainmat'ta oynanacak Lorient-Nantes maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient-Nantes MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Meite, Talbi, Silva; Le Bris, Abergel, Cadiou, Kouassi; Makengo, Dermane, Dieng

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Sissoko, Cabella, Mwanga; Lepenant, Abline, Mohamed

