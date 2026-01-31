Lorient-Nantes maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lorient-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yves Allainmat'taki Lorient-Nantes mücadelesi, Ligue 1'in en köklü kulüplerinden ikisinin farklı hedeflerle çıkacağı bir taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Lorient cephesinde moraller yerindeyken; teknik direktör Olivier Pantaloni, as stoperi Montassar Talbi ve orta sahanın dinamik ismi Laurent Abergel liderliğinde sahaya çıkacak. Konuk ekip Nantes tarafında ise işler oldukça zor; as kaleci Anthony Lopes'in tecrübesine ve hücum hattındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bitiriciliğine güvenen Nantes, savunmadaki önemli eksikliklerini kalabalık bir orta saha kurgusuyla kapatmaya çalışacak. İşte Lorient-Nantes maçının detayları...

Lorient-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lorient-Nantes maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Lorient-Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 20. haftasında, Yves Allainmat'ta oynanacak Lorient-Nantes maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient-Nantes MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Meite, Talbi, Silva; Le Bris, Abergel, Cadiou, Kouassi; Makengo, Dermane, Dieng

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Sissoko, Cabella, Mwanga; Lepenant, Abline, Mohamed