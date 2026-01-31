CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-West Ham United maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig’in 24. haftasında Chelsea, kendi sahasında ligin alt sıralarında zor günler geçiren West Ham United’ı konuk ediyor. Topladığı 37 puanla 5. sırada yer alan ve Liam Rosenior yönetiminde son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Chelsea, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi potasına girmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, 20 puanla 18. sırada bulunan ancak son iki lig maçını kazanarak umutlanan West Ham United ise, zorlu deplasmandan puan çıkararak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Peki Chelsea-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:56
Chelsea-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stamford Bridge'deki Londra derbisi, sezonun geri kalanı için her iki takım adına da kritik bir kırılma noktası niteliğinde. Hafta içi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Chelsea'de moraller tavan yapmış durumda. Sakatlığını atlatan ve Napoli maçında oyuna sonradan girip iki asist yapan Cole Palmer'ın bu akşam da süre alması beklenirken; hücum hattındaki formda ikili Joao Pedro ve Pedro Neto, ev saihibinin en büyük gol silahları olacak. Konuk ekip West Ham United tarafında ise teknik direktör Nuno Espírito Santo, son haftalarda yakalanan savunma disipliniyle Chelsea'nin baskısını kırmayı planlıyor. Kaptan Jarrod Bowen'ın liderliğindeki kontra ataklarla gol aramayı hedefleyen konuk takım, ligin ilk yarısında 5-1 mağlup oldukları rakiplerinden bu kez rövanşı alarak küme düşme hattının üzerine tırmanmayı amaçlıyor. İşte Chelsea-West Ham United maçının detayları...

Chelsea-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-West Ham United maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Chelsea-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında, Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-West Ham United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Fernandez, Garnacho; Pedro

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Pablo; Castellanos

