CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Mert Kömür için resmi teklif!

Beşiktaş'tan Mert Kömür için resmi teklif!

Ara transfer döneminin kapanmasına günler kala transfer görüşmelerini sıklaştıran Beşiktaş, sürpriz bir isim için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür için Alman ekibine resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:31
Beşiktaş'tan Mert Kömür için resmi teklif!

Son olarak İtalya'dan Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Beşiktaş, bir sonraki transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, 20 yaşındaki Mert Kömür için Augsburg'a 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Sky Sport'ta yer alan habere göre Augsburg, St. Pauli maçının ardından Beşiktaş'ın sunduğu teklifi değerlendirmeye alacak.

20 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra santrfor ve merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. Almanya U21 Milli Takımı oyuncusu olan Mert, bu sezon Augsburg forması ile Bundesliga'da 17 karşılaşmada boy gösterdi ve 2 gol/3 asist katkısı sundu.

Sidiki Cherif imza için geliyor!
F.Bahçe'den Kante için takas teklifi!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leeds United-Arsenal maç bilgileri! Leeds United-Arsenal maç bilgileri! 18:18
Çorum sahasında tek attı! Çorum sahasında tek attı! 18:16
F.Bahçe'den Kante için takas teklifi! F.Bahçe'den Kante için takas teklifi! 18:13
Brighton-Everton maç bilgileri! Brighton-Everton maç bilgileri! 18:08
Sidiki Cherif imza için geliyor! Sidiki Cherif imza için geliyor! 17:57
Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! 17:44
Daha Eski
Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! 17:13
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 17:01
Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! 16:35
Benzama Beşiktaş iddiası Benzama Beşiktaş iddiası 16:31
Eyüpspor’dan kritik galibiyet! Eyüpspor’dan kritik galibiyet! 16:26
Leipzig- Mainz maçı detayları! Leipzig- Mainz maçı detayları! 16:23