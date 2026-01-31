Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Leroy Sane...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Leroy Sane'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. İşte yıldız oyuncunun sağlık raporu...| Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:17
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçında Manchester City ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, mücadelede sakatlık yaşayan Leroy Sane'nin sağlık durumuna ilişkin resmi kanalları üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildi.

Kulübün açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

