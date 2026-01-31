Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Leroy Sane...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçında Manchester City ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, mücadelede sakatlık yaşayan Leroy Sane'nin sağlık durumuna ilişkin resmi kanalları üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildi.

