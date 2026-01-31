Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş- Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş-Tümosan Konyaspor mücadelesi, siyah-beyazlılar için hem bir puan savaşı hem de kadrodaki köklü değişimin ilk büyük sınavı niteliğinde. Tteknik direktör Sergen Yalçın, Abraham ve Rafa Silva gibi isimlerin yokluğunda hücumun merkezine El-Bilal Toure'yi monte etmeye hazırlanırken; yeni transferler Yasin Özcan'ın da maç kadrosunda olması heyecanı artırıyor. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise tanıdık bir isim olan Jackson Muleka'nın hücum hattındaki liderliği ve Guilherme'nin kanat organizasyonları, Beşiktaş savunması için en büyük tehdit olarak dikkat çekiyor. İstatistiklerde Beşiktaş'ın iç sahada Konyaspor'a karşı kurduğu bariz üstünlük ev sahibini favori çıkarsa da, Konyaspor'un deplasmanlardaki inatçı kimliği akşamın sonucunu her an değiştirebilir. İşte Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçının canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Süper Lig karşılaşması 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ-TÜMOSAN KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Felix, Yasin, Emirhan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Toure

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Svendsen, Muleka, Kramer

ÖNEMLİ AYRILIKLAR: ABRAHAM VE RAFA SILVA TAKIMDAN AYRILDI

Kulübün ligde attığı yedi golle en golcü oyuncusu konumunda bulunan Tammy Abraham, 18 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Takımın oyun kurucu gücünde önemli rol üstlenen Rafa Silva ise eski kulübü Benfica'ya geri döndü. Ayrıca ocak transfer döneminde, Sunderland'den beş oyuncunun kalıcı ya da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

AYRILIKLARA RAĞMEN KORUNAN İVME

Yaşanan bu önemli ayrılıklara rağmen, Yalçın yönetimindeki ekip ligdeki ivmesini büyük ölçüde korumayı başardı. Ancak son lig maçında Eyüpspor deplasmanında zor anlar yaşayan İstanbul temsilcisi, Cengiz Ünder'in 76. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA PUAN DURUMU VE AVRUPA HEDEFİ

Beşiktaş, ligde topladığı 33 puanla beşinci sırada yer alıyor ve ilk dört sıranın yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor. Son haftalardaki dirençli performansı ve istikrarlı oyunu dikkate alındığında, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN KONYASPOR MAÇI FIRSAT NİTELİĞİNDE

Bu karşılaşma, özellikle Beşiktaş'ın Konyaspor'a karşı son altı maçın beşini kazanması ve sezonun ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup etmesi nedeniyle, üst sıralardaki rakipler üzerindeki baskıyı sürdürmek adına önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

🏆 Trendyol Süper Lig 20. Hafta 🆚 Beşiktaş 🗓️ 31 Ocak Cumartesi ⏰ 20.00 🏟️ Beşiktaş Park 👤 Batuhan Kolak 📲 #BJKvKNY pic.twitter.com/VFg6rDFFeD — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 30, 2026

KONYASPOR'DA UMUTLAR SINIRLI

Konyaspor cephesinde ise tablo pek iç açıcı değil. Yeşil-beyazlılar, bu statta ligdeki son galibiyetini 10 yılı aşkın süre önce almıştı ve genel performansları hâlâ istikrarsız bir görüntü çiziyor.

ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ VE SÜREN GALİBİYET HASRETİ

Kasım ayında göreve gelen Çağdaş Atan, Konyaspor'un başında henüz Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı. Anadolu Kartalları, son üç lig maçında Kayserispor, Eyüpspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.