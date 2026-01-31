CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Tümosan Konyaspor ile evinde kozlarını paylaşıyor. Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın gidişiyle önemli golcülerini kaybeden siyah-beyazlılar, taraftar desteğini de arkasını alarak maçtan 3 puan kazanmak ve geçen haftaski Eyüpspor beraberliğini telafi etmek istiyor. Hücum hattında yeni bir yapılanmaya giden Kartal'ın rakibi Konyaspor ise 19 puanla yer aldığı 14. sıradan yükselerek düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Peki Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:44
Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş- Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş-Tümosan Konyaspor mücadelesi, siyah-beyazlılar için hem bir puan savaşı hem de kadrodaki köklü değişimin ilk büyük sınavı niteliğinde. Tteknik direktör Sergen Yalçın, Abraham ve Rafa Silva gibi isimlerin yokluğunda hücumun merkezine El-Bilal Toure'yi monte etmeye hazırlanırken; yeni transferler Yasin Özcan'ın da maç kadrosunda olması heyecanı artırıyor. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise tanıdık bir isim olan Jackson Muleka'nın hücum hattındaki liderliği ve Guilherme'nin kanat organizasyonları, Beşiktaş savunması için en büyük tehdit olarak dikkat çekiyor. İstatistiklerde Beşiktaş'ın iç sahada Konyaspor'a karşı kurduğu bariz üstünlük ev sahibini favori çıkarsa da, Konyaspor'un deplasmanlardaki inatçı kimliği akşamın sonucunu her an değiştirebilir. İşte Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçının canlı yayın bilgileri...

Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri!

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Süper Lig karşılaşması 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ-TÜMOSAN KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Felix, Yasin, Emirhan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Toure

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Svendsen, Muleka, Kramer

ÖNEMLİ AYRILIKLAR: ABRAHAM VE RAFA SILVA TAKIMDAN AYRILDI

Kulübün ligde attığı yedi golle en golcü oyuncusu konumunda bulunan Tammy Abraham, 18 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Takımın oyun kurucu gücünde önemli rol üstlenen Rafa Silva ise eski kulübü Benfica'ya geri döndü. Ayrıca ocak transfer döneminde, Sunderland'den beş oyuncunun kalıcı ya da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta?

AYRILIKLARA RAĞMEN KORUNAN İVME

Yaşanan bu önemli ayrılıklara rağmen, Yalçın yönetimindeki ekip ligdeki ivmesini büyük ölçüde korumayı başardı. Ancak son lig maçında Eyüpspor deplasmanında zor anlar yaşayan İstanbul temsilcisi, Cengiz Ünder'in 76. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA PUAN DURUMU VE AVRUPA HEDEFİ

Beşiktaş, ligde topladığı 33 puanla beşinci sırada yer alıyor ve ilk dört sıranın yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor. Son haftalardaki dirençli performansı ve istikrarlı oyunu dikkate alındığında, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Beşiktaş-Konyaspor maçı ayrıntıları!

BEŞİKTAŞ İÇİN KONYASPOR MAÇI FIRSAT NİTELİĞİNDE

Bu karşılaşma, özellikle Beşiktaş'ın Konyaspor'a karşı son altı maçın beşini kazanması ve sezonun ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup etmesi nedeniyle, üst sıralardaki rakipler üzerindeki baskıyı sürdürmek adına önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

KONYASPOR'DA UMUTLAR SINIRLI

Konyaspor cephesinde ise tablo pek iç açıcı değil. Yeşil-beyazlılar, bu statta ligdeki son galibiyetini 10 yılı aşkın süre önce almıştı ve genel performansları hâlâ istikrarsız bir görüntü çiziyor.

Beşiktaş-Konyaspor maçı hangi kanalda?

ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ VE SÜREN GALİBİYET HASRETİ

Kasım ayında göreve gelen Çağdaş Atan, Konyaspor'un başında henüz Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı. Anadolu Kartalları, son üç lig maçında Kayserispor, Eyüpspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri!

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
Eyüpspor’dan kritik galibiyet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! 17:13
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 17:01
Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! 16:35
Benzama Beşiktaş iddiası Benzama Beşiktaş iddiası 16:31
Eyüpspor’dan kritik galibiyet! Eyüpspor’dan kritik galibiyet! 16:26
Leipzig- Mainz maçı detayları! Leipzig- Mainz maçı detayları! 16:23
Daha Eski
31 Ocak İstanbul su kesintisi 31 Ocak İstanbul su kesintisi 16:17
Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:13
Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! 15:57
Iğdır’da gol sesi çıkmadı! Iğdır’da gol sesi çıkmadı! 15:52
Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! 15:50
Real Oviedo-Girona maçı detayları! Real Oviedo-Girona maçı detayları! 15:38