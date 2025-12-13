TRABZONSPOR HABERLERİ - Oulai yarışı kızıştı! 3 dünya devi peşinde

Oulai için transfer yarışı kızıştı. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) verilerine göre transfer değerinin kısa sürede 14.8 milyon euro yükselmesinin beklendiği ifade edilen 19 yaşındaki orta saha için dünyanın dev takımları Manchester United, Manchester City ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. İngiliz basınından TEAMtalk, Oulai'nin Fildişi Sahilli eski dünya yıldızı Yaya Toure'ye benzetilmeye başlandığını yazarken ocak ayında kulüplerin Trabzonspor'un kapısını çalacağını belirtti. Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Oulai, 5 yıllık imza atmıştı.